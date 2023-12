Eine Station auf der großen Reise – Fahrende Gesellen planen Sommerwerkstatt 2025 in Chemnitz

Es gibt keine Pflicht mehr für Gesellen, für Jahre auf die Walz zu gehen. Dennoch reizt es viele junge Menschen. Im Kulturhauptstadtjahr haben sie in Chemnitz Großes vor.

Die Zimmerleute in schwarzen Anzügen und mit breitkrempigen Hüten fallen am meisten im Stadtbild auf. Doch es ist nicht der einzige Berufszweig, in dem junge Menschen nach Abschluss einer Lehre im Handwerk für zwei oder drei Jahre auf Reisen gehen.