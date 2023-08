Eingeschlagene Autoscheiben in Chemnitz: Über 40 Fälle registriert - was das die Betroffenen kostet

An mehr als 40 Autos machten sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag zu schaffen. In jedem der Fälle wurden Scheiben der Seitenfenster eingeschlagen. Einige der Autos wiesen auch Schäden an den Stoßstangen auf. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 10.000 Euro.