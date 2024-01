Mehrere Autoeinbrüche im Chemnitzer Stadtgebiet

Die Polizei musste am Wochenende in verschiedenen Stadtteilen von Chemnitz eingeschlagene Autoscheiben und anschließende Diebstähle registrieren.

Am Wochenende hat die Polizei mehrere Einbrüche in Autos im Stadtgebiet registriert. Betroffen waren die Stadtteile Gablenz, Sonnenberg, Kappel und Altendorf. Laut Mitteilung hatten Unbekannte an der Charlottenstraße die Scheibe eines Audi eingeschlagen und daraus einen Laptop gestohlen. Der Wert wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Am Audi...