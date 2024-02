Einkaufen ohne Kasse: 24-Stunden-Shop öffnet an A 4 in Lichtenau

Endlich geht es am Schnellladepark nahe des Oliparks in Lichtenau richtig los: Ein Laden mit Künstlicher Intelligenz und Robotertechnik empfängt jetzt rund um die Uhr. Der Einkauf der Zukunft hat begonnen.

Am Olipark an der A 4 in Lichtenau ist am Dienstag der erste 24-Stunden-Shop eröffnet worden. Am neuen Schnellladepark hält der neue Markt knapp 200 Artikel bereit. Lekkerland, ein Tochterunternehmen der Rewe-Einkaufsmärkte, ermöglicht einen Einkauf rund um die Uhr. Unter der Marke „Rewe ready“ ist ein Shop in der Größe eines Containers...