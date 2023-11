Einwohnerversammlung: Chemnitzer erfahren mehr über anstehende Vorhaben

Im Rathaus geben am 16. November unter anderem der OB sowie die Bürgermeisterin und Bürgermeister Auskunft zu Entwicklungen und stellen Pläne vor.

Was hat sich in Chemnitz getan? Was plant die Stadtverwaltung? Antworten auf diese und ähnliche Fragen können Chemnitzerinnen und Chemnitzer am Donnerstag, 16. November, von 17 bis 19 Uhr im Rathaus erhalten. Die Stadtverwaltung – vertreten durch OB Sven Schulze, die Bürgermeisterin und Bürgermeister – sowie Vertreter der Kulturhauptstadt...