Mehr Zeit für Auskünfte zum Thema Einbruchschutz: Beratungsstelle der Chemnitzer Polizei erweitert ihre Öffnungszeiten

Die Einrichtung, in der Experten anbieterunabhängig Auskunft geben, richtet sich mit dem Angebot vor allem an Berufstätige.

Chemnitz.

Insbesondere Berufstätigen bietet die Beratungsstelle der Polizeidirektion Chemnitz um drei Stunden verlängerte Öffnungszeiten an. Die Einrichtung befindet sich im Raum 124 in der 1. Etage des Behördenkomplexes hinter dem Karl-Marx-Monument an der Brückenstraße 12. Geöffnet ist sie nun dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr. 2023 holten mehr als 3600 Bürger und Gewerbetreibende in der Beratungsstelle, vor Ort, während Messen oder der Überlandtour der Polizeidirektion den Rat der Spezialisten unter anderem zu Fragen des Einbruchschutzes ein. Anmeldungen sind telefonisch unter 0371 3872990 oder per E-Mail an beratungsstelle.pd-c@polizei.sachsen.de möglich. (gp)