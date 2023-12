Eisenbahnfans aufgepasst: Limbacher Verein vergibt erstmals Rangier-Diplome

Der Modelleisenbahnclub Limbach-Oberfrohna ist bekannt vor allem für seine große Anlage mit Motiven aus seiner Heimatstadt. In der aktuellen Ausstellung in der Turmpassage wartet er mit einer Premiere auf.

Es ist schon gut 20 Jahre her, dass in Limbach-Oberfrohna ein Eisenbahnzug Station gemacht hat. Mit dem Ausbau des Chemnitzer Modells rund um Chemnitz soll in den 2030er-Jahren der Bahnverkehr in die Stadt zurückkehren. Dann wird Limbach-Oberfrohna per Überlandstraßenbahn wieder von Chemnitz aus auf der Schiene zu erreichen sein.