Die Chemnitzerin wurde 94 Jahre alt.

Chemnitz/Bernau. Die Eiskunstlauf-Trainer-Ikone Jutta Müller ist tot. Das berichtet der MDR. Demnach verstarb sie am Donnerstagvormittag.

Jutta Müller hatte ihren Lebensabend seit 2022 in einem Pflegheim in Bernau bei Berlin verbracht. Sie wohnte in der Nähe ihrer Tochter Gaby Seyfert. "Zuletzt bin ich regelmäßig nach Chemnitz zu ihr gefahren. Dabei habe ich gemerkt: Ich war einfach zu weit weg, um im Ernstfall schnell bei ihr zu sein", sagte die 73-Jährige der Zeitschrift "Super Illu" damals.Jutta Müller wohnte seit ihrer Geburt in Chemnitz, im Eissportkomplex am Küchwald fand sie die Erfüllung ihrer sportlichen und beruflichen Leidenschaften. Zunächst war sie selbst erfolgreich auf Rollschuhen und Kufen aktiv, ehe sie Mitte der 1950er-Jahre ins Trainermetier wechselte. Zunächst musste sie dazu noch überredet werden. Doch nach der Entscheidung widmete sie sich ebenso mit Konsequenz und Vehemenz dieser Aufgabe und allen Facetten, die dazugehören.