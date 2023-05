Eislaufen, Tanzen und XXL-Spielen: Das bietet Chemnitz am Pfingstwochenende

Außergewöhnlich geht es im Eissportzentrum Chemnitz am Pfingstsamstag zu. Dort steht an diesem Tag Sommer-Eislaufen auf dem Programm. Erstmals bietet die Stadt eine Abkühlung dieser Art. Egal wie hoch das Thermometer klettert, zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr können bis zum 1. Juli jeden Samstag in der Halle eiskalt Bahnen gedreht...