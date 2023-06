Eltern bei Erotik-Festival auf Ibiza: Opa passt auf Kinder auf und verwöhnt halbes Dorf mit Eis

Das Quark-Eis-Mobil von Gert Wonneberger steht vor der Wonneberger-Fabrik in Mühlau. Viele Mühlauer sind in den vergangenen Tagen mehrfach zum Schlecken gekommen. Ob es das Angebot weiterhin gibt, liegt an den Textilfabrikanten von Erotik-Wäsche. Foto: Toni Söll