Fetisch-Wäsche in Farben der Esse: Markenrechtsstreit überschattet Fotoshooting am Marx-Kopf

Einmal vor dem Marx-Kopf in Chemnitz posieren: Tom Simon räumt ein, dass ihn das an dem Auftrag in Sachsen gereizt hat. Ob auf einer spanischen Insel oder in Übersee: Das Model aus Berlin posiert dort, wo es gerade passt. Der 41-Jährige ist eigentlich Betriebswirt, Tom Simon sein Künstlername. Und um mit geölter und braun gebrannter Haut in...