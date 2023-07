Eltern verärgert: Vor Schulbeginn noch vieles ungeklärt

Abc-Schützen freuen sich auf ihren ersten Schultag. Doch einige Eltern schauen sorgenvoll auf kommende Wochen: Noch wissen sie nicht, ob ein Schulbus fährt, was in den Ferien wird und was das kostet.

Tamara Balzer vom Gemeindeelternrat hat zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Lichtenau ihrem Ärger Luft gemacht: „Vieles ist vor dem Schulbeginn für die Abc-Schützen nicht geregelt." Dabei spricht sie im Namen von Auerswalder Eltern vom Oberdorf in der Nähe der Autobahn. Ihre Kinder dürfen mit neuem Schuljahr nicht in die nahegelegene...