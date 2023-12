Ende einer Ära: Dampflok-Zug bringt in Chemnitz eine der letzten Kohlelieferungen zum Heizkraftwerk

Eine besondere Attraktion hat in Chemnitz am Samstag das endgültige Aus der Braunkohleverfeuerung eingeläutet. Nach Jahrzehnten geht in wenigen Wochen im Kraftwerk der letzte alte Block vom Netz.

Großes Dampfspektakel am Samstagmittag in Chemnitz: Eine historische Dampflokomotive hat einen Zug mit einer der letzten Kohlelieferungen zum Chemnitzer Heizkraftwerk gebracht. Verfolgt von etlichen Hobbyfotografen und -filmern traf der Zug mit 20 Waggons voller Braunkohle aus dem Tagebau Profen im südlichen Sachsen-Anhalt gegen 12.20 Uhr am...