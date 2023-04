Endgültiges Aus für Parkleitsystem in Chemnitz: Tafeln werden bis Ende 2024 abgebaut

Etwas mehr als zehn Jahre war es in Betrieb, als es 2014 kaputt ging und danach nie wieder in Betrieb genommen wurde: das Parkleitsystem in der Innenstadt. Autofahrer aus der Fremde müssen sich seitdem ohne die Orientierung einen Platz für ihren Wagen im Zentrum suchen. Doch die großen Vorwegweiser mit den Namen der Parkplätze und den Tafeln, die...