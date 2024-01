Englisch pauken nach Schulschluss: Warum Oberschüler aus Limbach-Oberfrohna damit eine Ausnahme sind

Ein Jahr lang haben elf Schüler der Pestalozzi-Oberschule in ihrer Freizeit zusätzlichen Englischunterricht besucht. Danach stellten sie sich der Prüfung einer britischen Universität. Mit Erfolg?

Extra Unterricht nehmen die wenigsten Schüler gern in Kauf. An der Pestalozzi-Oberschule in Limbach-Oberfrohna haben sich jedoch im vergangenen Jahr elf Schüler der damals neunten Klasse dazu entschieden, ein Jahr lang wöchentlich eine extra Englischstunde zu nehmen. Ihr Ziel: Die international anerkannte Cambridge-Englisch-Prüfung erfolgreich...