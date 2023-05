Erdbeere, Mango-Himbeere, Bueno: Diese Eissorten lieben Burgstädter

Eis-Onkel Bernd ist auf Tour. Die Neuigkeit hat sich in der Region schnell herumgesprochen. Gesichtet wurde er in Herrenhaide, Taura, Burgstädt, beim Krankenhaus in Mittweida und Hartmannsdorf. Wer ist der Mann in dem Gelato-Bus? Kommt er öfter?, wird bei Facebook gefragt. "Ja, ich komme öfter", sagt Bernd Schneider. Gelato ist Italienisch und...