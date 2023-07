Ermittlungen nach antisemitischem Vorfall an Chemnitzer Synagoge

Chemnitz.

Nach einem antisemitischen Vorfall an der Chemnitzer Synagoge ermittelt der Staatsschutz wegen Volksverhetzung. Den Angaben zufolge hatte am Freitag gegen 12.20 Uhr ein älterer Mann auf dem Synagogengelände an der Stollberger Straße eine Frau und zwei Männer offenbar mit einem Handy gefilmt und antisemitisch beleidigt. Anschließend sei er die Stollberger Straße entlang in Richtung Innenstadt gelaufen. Der Senior (graue Haare, normale Statur) soll etwa 70 Jahre alt und rund 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er trug ein karriertes, kurzärmeliges orange-gelbes Hemd mit Kragen und eine Brille mit abgedunkelten Gläsern. (micm)