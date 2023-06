Erneut Geflüchtete an B 174 aufgegriffen – Fahnder schnappen mutmaßlichen Schleuser

An der Bundesstraße 174 in Chemnitz sind am Dienstag erneut Geflüchtete aufgegriffen worden. Beamte von Landes- und Bundespolizei beobachteten demnach, wie gegen 10 Uhr acht Personen aus einem Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen auf dem Aldi-Parkplatz abgesetzt wurden. Bei den Geflüchteten handelt es sich um Syrer, die keine Aufenthaltstitel...