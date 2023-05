Erneut Scheunenbrand in Burgstädt - Zehntausende Euro Schaden

Noch bis zum späten Mittwochnachmittag ist die Burgstädter Feuerwehr in einem Vierseithof an der Burkersdorfer Straße in Burgstädt im Einsatz gewesen, um Glutnester aufzuspüren und zu löschen. Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. Wie Feuerwehrmann Rene Brandt sagt, entzündete sich immer wieder dort gelagertes Stroh. Zu den...