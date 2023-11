Erst Basketball, dann Reitsport: Messe Chemnitz verwandelt sich zum Großen Preis von Sachsen in eine Reitsporthalle

Am Freitag geht eine der aufwendigsten Veranstaltungen in der Messe Chemnitz in die 20. Runde. Unter den Sportlern ist auch ein 22-Jähriger – der schon den schwierigsten Parcours der Welt gewonnen hat.

Ein Traktor mit Heuballen tuckert vor die Messe Chemnitz, die Zelte für die Pferde stehen schon. Vor wenigen Tagen wurde hier noch Basketball gespielt, jetzt laufen die Vorbereitungen für den Großen Preis von Sachsen. Das Reitturnier feiert dieses Jahr ein Jubiläum: vom 3. bis zum 5. November findet es zum 20. Mal statt.