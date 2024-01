Erst Bauernprotest, nun Bahnstreik: Wie viel Verständnis gibt es noch in Chemnitz?

Die Proteste der Landwirte halten an. Auch am Mittwoch ist mit Verkehrseinschränkungen in der Stadt zu rechnen. Zeitgleich beginnt ein dreitägiger Streik bei der Bahn.

An normalen Tagen ist diese Lage ein Gewinn: Direkt an der Autobahn gelegen, profitieren Einkaufscenter wie der Neefepark und das Chemnitz-Center von ihrer guten Erreichbarkeit. Nicht so am Montag, als wegen blockierter Auffahrten kaum ein Kunde auf die Autobahn und deswegen auch nicht zu den Centern kam. Das spürten die Händler in ihren Kassen.