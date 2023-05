Es wird wieder gerollt: Chemnitzer Nachtskaten startet in die Saison

Inliner schon entstaubt? In Chemnitz geht die Nachtskat-Saison los. Am Mittwoch erobern die Rollschuhfahrer wieder die Straßen. Von Mai bis August findet der Skaterlauf mit bis zu 500 Teilnehmern statt. Neben Mittwoch (24. Mai) ist Nachtskaten am 14. Juni, 12. Juli, 16. August und am 10. September (Sports United) geplant.