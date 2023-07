Eselnachwuchs im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna

Tiernachwuchs so weit das Auge reicht im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna. Am vergangenen Dienstag erblickte ein kleiner Eselhengst das Licht der Welt, der auf den Namen Pino hört. „Unsere Esel-Oma Fanny brachte ihn auf die Welt“, sagt Tierparkleiterin Claudia Terwort. Trotz des stolzen Alters der Eseldame von 28 Jahren verlief die...