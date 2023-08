Ex-Oberbürgermeister von Chemnitz reagiert mit Leserbrief auf FAZ-Reportage

In einem Artikel wird ein Chemnitzer zitiert, der sagt, als Antifaschist könne man in der Stadt nicht Oberbürgermeister werden. Peter Seifert spricht dagegen und kritisiert den Autor des Textes.

Das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Am 31. Juli erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) eine Reportage über Chemnitz. Unter dem Titel "Bitte heute kein "Sieg Heil"-Gebrülle", forscht der Autor Lennart Laberenz nach der Stimmung in Chemnitz. Dafür spricht er mit verschiedenen Kultur-Akteuren. Es geht auch um die Bedeutung des...