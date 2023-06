Ex-Weltmeisterin wird zur „Eiskönigin“: Warum eine Chemnitzer Unternehmerin auf minus 85 Grad setzt

Anja Rücker, ehemalige Weltklasse-Sprinterin, hat sich 2019 mit einem Gesundheitsstudio in Chemnitz selbstständig gemacht. 1999 holte sie in 49,74 Sekunden über 400 Meter den Vizeweltmeistertitel. Fotoleinwände erinnern an ihre und die Erfolge ihres Mannes, den Hürden-Sprinter Falk Balzer. Foto: Toni Söll/Archiv