Fahrradaktion in der Chemnitzer City: Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen

In der Innenstadt wird am Freitag eine Fahrspur zeitweise nur für Radler zur Verfügung stehen. Die Einwohner werden zur Teilnahme aufgerufen.

Für Autofahrer wird es am Freitag eng in der City. Auf der Theaterstraße steht in der Mittagszeit eine Fahrspur weniger zur Verfügung. Zwischen 10 und 12.30 Uhr wird eine Spur zwischen dem Standort der Pinguine auf Höhe der Inneren Klosterstraße und der Bierbrücke vor der Kaßbergauffahrt in eine temporäre Fahrradspur verwandelt, kündigt...