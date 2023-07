Fall Pham: Familie hat Chemnitz verlassen

Familie weiterhin nur geduldet

Gesichert sind die drei Vietnamesen in Berlin aber nicht. Vorerst haben sie nur eine Duldung, also eine Aussetzung der Abschiebung. Phams Anwältin hat laut Schmidtke bei den dortigen Behörden bereits einen Antrag auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für die Familie gestellt. Sie führt dafür humanitäre Gründe an (Paragraf 25 Aufenthaltsgesetz). Die Chemnitzer Ausländerbehörde hatte einen ähnlichen Antrag abgelehnt. Die Hoffnung der Vietnamesen und ihrer Unterstützer ist nun, dass die Berliner Ämter anders entscheiden. (lumm)

Der Fall Pham: Eine Chronologie