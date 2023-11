Falsche Polizisten erbeuten bei Chemnitzer Seniorin 1000 Euro

Die echte Polizei warnt vor Betrügern, die sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen Zutritt zu Wohnungen verschaffen, um zu stehlen.

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die sich als Polizeibeamte ausgeben und so bei einer Seniorin Bargeld gestohlen haben. In einem Fall an der Theaterstraße hatten zwei Männer gegenüber einer Mieterin vorgegeben, dass Fremde in der Wohnung gewesen wären. Nun müsse eine Prüfung erfolgen. Nachdem sie die Wohnung betreten hatten, schauten sie...