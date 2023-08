Ferien aus, Vorhang hoch: Saisonauftakt am Theater Chemnitz

Zum ersten Mal feiert auch das Musiktheater die neue Spielzeit mit einem Konzert. Das ist schon ausverkauft — und steht damit nicht allein.

Am kommenden Dienstag startet an den Theatern Chemnitz wieder der Spielbetrieb. Die erste Aufführung der Saison geht um 20 Uhr im Ostflügel im Spinnbau mit Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“ über die Bühne. Am Tag darauf folgt um 19.30 Uhr „Ein Sommernachtstraum“ auf der großen Bühne. Am Samstag, 2. September, feiert das...