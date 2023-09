Feuer im Keller eines Wohnhauses: Polizei geht von Brandstiftung aus

Der Rauch zog bis ins Treppenhaus. Eine Frau musste von der Feuerwehr gerettet werden.

In einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf, konkret an der Straße Am Schneller Markt, hat es am Donnerstagabend im Keller gebrannt. Ein Hausbewohner hatte das Feuer bemerkt und die anderen Bewohner und die Rettungskräfte informiert. Vier Hausbewohner konnten selbstständig das Haus verlassen, eine Frau wurde von Feuerwehrleuten...