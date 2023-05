Feuer in Chemnitzer Wohngebiet

Wegen eines Brandes in einem Wohngebiet im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf war die Feuerwehr in der Nacht zu Pfingstsonntag im Einsatz. Den Angaben der Polizei zufolge hatten unbekannte Täter an einem Supermarkt im Bereich einen Abfallcontainer angezündet. Der 1000-Liter-Container habe in einem offenstehenden Metallverschlag gestanden, heißt es....