Feuer in Wohnung in Schloßchemnitz ausgebrochen

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind in der Arthur-Bretschneider-Straße im Einsatz. Dort kam es am Samstagmittag zu einem Wohnungsbrand.

Die Außenwände sind rußverschmiert und ein leichter Rauchgeruch liegt am Samstagnachmittag in der Arthur-Bretschneider-Straße im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz in der Luft. Dort war am Mittag in einer Wohnung in der ersten Etage eines Mietshauses ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei bestätigt, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr...