Feuer vernichtet Autohauswerkstatt in Chemnitz: Löste Pyrotechnik schätzungsweise 15 Millionen Euro Schaden aus?

Ausgebrannte Autowracks in einer von Flammen vernichteten Werkstatt in Mittelbach: Am Vormittag des Neujahrstages rückte das THW an, um einen Zugang zur Brandruine zu bahnen. Inzwischen scheint klar, wo der Brand ausbrach und dass es Glück im Unglück gab.

Update Dienstag, 7 Uhr: Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußerte, käme als wahrscheinlichste Brandursache Pyrotechnik in Betracht.