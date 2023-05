Feueralarm in Chemnitzer Hotel

Einen unerwartet turbulenten Start in den Sonntag haben die Gäste des Hotels Super 8 in der Chemnitzer Innenstadt erlebt. Gegen 8.30 Uhr wurde in dem siebengeschossigen Komplex am Stefan-Heym-Platz ein Feueralarm ausgelöst. Alle Personen mussten das Haus verlassen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an.