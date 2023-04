Feuerwehreinsatz im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf

Wegen eines Brandes ist die Feuerwehr am Montagabend in den Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf am Rande der Stadt ausgerückt. Dort war es auf einem hofähnlichen Grundstück an der Ortelsdorfer Straße gegen 18 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses gekommen. Die Einsatzkräfte richteten sich vor Ort auf größere Löscharbeiten ein, sie konnten...