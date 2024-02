Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Elektro-Rollstuhl brennt lichterloh

Ein Brand in einer Garage sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Chemnitz. Ein Elektro-Rollstuhl fing Feuer und kann schnell gelöscht werden.

Ein brennender Elektro-Rollstuhl hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz im Chemnitzer Stadtteil Harthau ausgelöst. Laut einer Polizeisprecherin hatte aus bisher ungeklärter Ursache ein Krankenfahrstuhl in einem Keller eines Wohnhauses an der Harthauer Straße Feuer gefangen. Die Rauchgase zogen laut Augenzeugen auch in das Wohnhaus, wodurch...