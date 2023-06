Folgen des Hochwassers werden sichtbar: Straße in Adorf eingestürzt

An der Adorfer Hauptstraße im Neukirchener Ortsteil Adorf brach am Mittwoch plötzlich die Straße ein. Schuld ist das Hochwasser im vergangenen Herbst. Wie kommen die Anwohner nun an ihr Grundstück?

Die Befürchtung von Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm (Freie Wähler), dass die unterirdischen Nachwirkungen des Hochwassers im vergangenen September nach und nach sichtbar werden könnten, hat sich bestätigt. Am vergangenen Mittwoch stürzte der Boden vor einer privaten Grundstückszufahrt auf der Adorfer Hauptstraße ein. Unter der Zufahrt zu...