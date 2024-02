„Freie Presse“-Debatte: Wie gut kann Chemnitz Kulturhauptstadt, Herr Oberbürgermeister

Noch reichlich 300 Tage, dann ist Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Höchste Zeit nachzuschauen, wie die Stadt aufgestellt ist. Oberbürgermeister Sven Schulze stellt sich der „Freien Presse“-Debatte.

Im Januar 2025 startet Chemnitz in das Kulturhauptstadtjahr. Das Jahr soll Begegnung und Bewegung in die Stadt bringen. Ein Jahr lang werden viel, viel mehr Gäste den Weg in die Stadt finden als üblich. Ein Jahr lang haben die Menschen hier die Chance, aus der Kulturhauptstadt 2025 für sich etwas Bleibendes zu machen.