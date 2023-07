„Freie Presse“-Entdeckertour: Hinter verschlossenen Türen auf Schloss Wolkenburg

Ein Geist, der Parkführungen gibt, und Räume, die noch nicht restauriert sind: Die „Freie Presse“ Entdeckertour auf Schloss Wolkenburg.

Wolkenburg. Detlev von Einsiedel ist seit fast 200 Jahren tot, aber heute gibt er Parkführungen. "Sind Sie ein Geist?", fragt ihn ein Besucher. Ist er nicht, eigentlich heißt Detlev von Einsiedel Dr. Jörg Höbald. Doch heute trägt Höbald eine dunkelblonde Lockenperücke, eine goldene Jacke und führt die Besucher durch "seinen" Park. Der Park gehört zu Schloss Wolkenburg, das im Rahmen der Entdeckertour der "Freien Presse" seine Türen zu verborgenen Orten öffnet.

Zwei Stunden früher: Vor der Treppe im Innenhof des Schlosses sammeln sich Menschen in Dreiviertelhosen und Sandalen für die 10-Uhr-Führung. Diese Führung leitet nicht der Graf, sondern Museumsleiterin Barbara Wiegand-Stempel. Einige Besucher müssen bei der ersten Station vor der Tür stehen, denn der Andrang ist zu groß. Eine Frau in einem Kleid beugt sich nach vorn, um der Führung trotzdem lauschen zu können.

Wiegand-Stempel führt die Besucher zuerst an einer Ahnengalerie vorbei. Doch eigentlich geht es heute um etwas anderes: Die Räume, die die Besucher sonst nicht sehen. Wie beim Märchen "Die Schöne und das Biest" hat auch das Schloss Wolkenburg Teile, die Besucher normalerweise nicht betreten dürfen. Teile, die nicht restauriert oder baufällig sind. Diese zwei Welten trennt nur eine Tür: Wer durch sie hindurchläuft, steht auf einmal im anderen Teil des Schlosses: Dort, wo der Putz von den blassen Wänden bröckelt.

In Räumen mit niedrigen Decken überwinterten die Schlossbewohner

Über eine Holztreppe führt Wiegand-Stempel die Besucher in die Winterwohnung. In den Räumen mit den niedrigen Decken verbrachte die Gräfin die Wintermonate, da sie sich leichter heizen ließen. Heute sind die Räume leer. Ein weiß-gelbes Muster schlängelt sich einer Wand entlang. Auch hier bröckelt im Flur der Putz von den Wänden. "Wie die Räume genau genutzt und eingerichtet waren, ist nicht klar", sagt Wiegand-Stempel.

Auf dem Weg zum Festsaal windet sich rechts eine weitere Treppe nach oben - an ihrem Ende hängt ein Vorhang. Doch dieser Weg bleibt auch während der Entdeckertour verschlossen. Hinter ihm liegt noch eine Winterwohnung mit einem ähnlichen Grundriss. Sie ist jedoch so baufällig, dass es zu gefährlich wäre, sie zu betreten. Ein paar Meter weiter sind die Besucher wieder im sanierten Teil des Schlosses: Im Festsaal. Dort, wo sonst auch Trauungen stattfinden.

Im Saal reihen sich die Besucher in einer Schlange auf. Sie wollen in die Bibliothek, die sonst abgeschlossen ist. Wer sie anschauen will, muss normalerweise danach fragen. Heute dürfen alle die Treppe zur Bibliothek nach oben steigen - aber immer nur 15 Besucher gleichzeitig. Die Dielen knarren, ab und zu schiebt sich die Schlange einen Schritt nach vorne.