Freier Eintritt in Jakobikirche in Chemnitz

Geistliche Chormusik zu Jakobivesper am Samstag. Tradition am ersten Samstag im Monat wird fortgesetzt.

Gleich drei Klassiker der Geistlichen Chormusik a cappella bekommen die Zuhörer der Jakobivesper am Samstag, 4. November, in der Jakobikirche geboten: Die Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ BWV 230 von Johann Sebastian Bach sowie die Brahms-Motetten „Es ist das Heil uns kommen her“ und „Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz“ op. 29....