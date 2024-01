Froschschenkel adé: Chemnitzer Asia-Markt reagiert auf Bitte von Tierschützern

In der EU dürfen keine Froschschenkel gewonnen werden. Ein Import ist erlaubt. Die Tierschutzorganisation Peta macht auf die Qual der Frösche aufmerksam und bittet Händler und Restaurants, zu verzichten.

Die Tierschutzorganisation Peta hat am Mittwoch bekannt gemacht, dass der Chemnitzer China-Markt an der Theaterstraße, der auch einen Onlineshop betreibt, tiefgekühlte Froschschenkel aus dem Sortiment genommen hat. Mitte Dezember habe Peta die Geschäftsführung des Marktes angeschrieben und auf das Leid der Frösche aufmerksam gemacht. Am 11....