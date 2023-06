Früher als angekündigt: Verkehr in der Chemnitzer Innenstadt rollt wieder uneingeschränkt

Eine der wichtigsten Kreuzungen der Stadt ist neu gestaltet worden. Am Dienstagnachmittag wurden Zschopauer und Bahnhofstraße freigegeben. Was in knapp zwei Jahren gebaut wurde und was noch offen ist.

Dann ging es doch schneller als erwartet: Nach fast zwei Jahren Bauzeit ist die Zschopauer Straße seit Dienstagnachmittag wieder durchgängig bis ins Zentrum befahrbar. Am Nachmittag erfolgten noch Arbeiten an der Ampelanlage. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung angekündigt, die Straßen am Donnerstag freizugeben. Gleichzeitig sind auch die... Dann ging es doch schneller als erwartet: Nach fast zwei Jahren Bauzeit ist die Zschopauer Straße seit Dienstagnachmittag wieder durchgängig bis ins Zentrum befahrbar. Am Nachmittag erfolgten noch Arbeiten an der Ampelanlage. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung angekündigt, die Straßen am Donnerstag freizugeben. Gleichzeitig sind auch die...