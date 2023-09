Gartenlaubenbrand mit Schwerverletztem in Chemnitz: Brandursache steht fest

In der Nacht zu Sonntag fing die Laube plötzlich Feuer. Ein Brandursachenermittler hat nun erste Hinweise auf die Ursache gefunden.

Nach einem Laubenbrand in einer Kleingartenanlage im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf, bei dem ein 44-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er in eine Spezialklinik geflogen werden musste, gibt es erste Hinweise auf die Ursache. Laut einem Brandursachenermittler ist entweder austretendes Gas oder die Durchzündung eines unbemerkten...