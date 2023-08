Geburtenrückgang zeichnet sich auch am Klinikum Chemnitz ab

Zahlen des Hauses bestätigen einen Trend, der auch am DRK Krankenhaus Rabenstein schon zu beobachten war.

Auch am Klinikum Chemnitz zeichnet sich ein Geburtenrückgang ab. Bis zum Donnerstag waren laut einer Sprecherin in diesem Jahr 881 Babys bei 845 Geburten zur Welt gekommen (der Unterschied ergibt sich aus Mehrlingsgeburten). „In ganz Deutschland ist ein Rückgang an Geburten zu verzeichnen und vermutlich wird die 1000. Geburt auch bei uns ein...