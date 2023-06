Gefährliche Substanz in Chemnitzer Garage: Einbrecher kippen Behälter um

Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zu einem ABC-Einsatz aus. An der Beyerstraße waren Unbekannte in eine Garage eingedrungen.

Am Mittwochnachmittag rückten die Kameraden der Chemnitzer Wehr zu einem Gefahrguteinsatz aus. Anlass war eine giftige Substanz, die in einer Garage an der Beyerstraße ausgelaufen war. Laut Polizei geht dies auf einen Einbruch im Zeitraum vom 25. Mai bis 6. Juni zurück. Die Täter haben sich demnach gewaltsam Zutritt verschafft und die Garage...