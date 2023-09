Gemeinsam über Trauer sprechen: Hospizverein startet Gesprächskreis für Hinterbliebene in Limbach-Oberfrohna

Der Hinterbliebenenkreis soll Trauernden die Möglichkeit zum Austausch bieten. Doch das ist nicht die einzige Idee hinter dem Projekt.

Zu einem Hinterbliebenenkreis lädt der Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Freien Hospizvereins Erzgebirgsvorland ab dem 14. September in Limbach-Oberfrohna ein. Von September bis Juli 2024 findet der Gesprächskreis einmal im Monat in den Räumen am Johannisplatz 4 für Menschen statt, die einen Angehörigen verloren haben. Der...