Generationswechsel: Neue Kämmerin in der Gemeinde Lichtenau

Die Stelle war monatelang unbesetzt, weil die Vorgängerin aufgehört hatte. Jetzt gibt es gleich mehrere Herausforderungen an die Neue.

Die Stelle des Fachbediensteten für das Finanzwesen, wie der Chefposten in der Kämmerei heißt, ist in der Gemeinde Lichtenau wieder neu besetzt. Yvonne Wolf wurde nach einigen Monaten Vakanz im Lichtenauer Gemeinderat feierlich in ihr Amt eingeführt. Vorgängerin Carmen Herberger war vor einem Jahr ausgeschieden. Wolf hat Berufserfahrung in...