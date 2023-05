Gericht bestätigt Sanierungskurs für Chemnitzer Textilmaschinenbauer Terrot

Die älteste noch produzierende Gießerei Deutschlands will sich in Eigenverwaltung sanieren und mit einem Insolvenzplan Pleitegerüchten trotzen. Das Unternehmen stellt sogar neue Leute ein und will alle rund 300 Arbeitsplätze erhalten. Schon mit mehr als 50 Kunden gab es "erfolgreiche Gespräche" zu Vertrags- und Preisanpassungen.