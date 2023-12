Übernahme des Chemnitzer Maschinenbauers Terrot ist in Sack und Tüten

Chinesisch-italienischer Konzern Santoni erwirbt Chemnitzer Textilmaschinenbauer und baut seine internationale Vorrangstellung bei Rundstrickmaschinen aus.

Der chinesisch-italienische Konzern „Santoni Shanghai Knitting Machinery Co., Ltd.“ (Santoni) hat den Chemnitzer Textilmaschinenhersteller Terrot übernommen. Dies gab der Generalbevollmächtigte des Traditionsunternehmens, Lucas F. Flöther, am Freitag bekannt. Santoni übernimmt die Produktionsstätte in Chemnitz sowie sämtliche der knapp...