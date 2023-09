Gerichtsprozess in Chemnitz: Eine Kellnerin, geklautes Geld und die Frage nach einer Flasche Rum

In einem Lokal auf dem Kaßberg wurde mehrfach eingebrochen. Es geht um nachgemachte Schlüssel und Überwachungskameras. Schnell fiel der Verdacht auf eine ehemalige Angestellte. Die streitet nicht alles ab.

Die Szenen müssen wie im Film gewirkt haben, aufgezeichnet von mehreren Überwachungskameras in einem Lokal auf dem Chemnitzer Kaßberg. Eine Person kommt in den Raum, sie trägt laut Anklage Kapuze, Mütze, Sonnenbrille, Handschuhe, an den Füßen so etwas wie Plastiktüten. Dann macht sie sich in den Räumen zu schaffen. Der Vorwurf: In vier...